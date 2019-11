Missionskreis der Pfarre freute sich über eine erfolgreiche Adventkranzwoche

Auch in diesem Jahr konnte in zahlreichen Familien am 1. Adventsonntag die erste Kerze „an einem heimischen Adventkranz“ angezündet werden.

Lochau. Die Adventkranzwoche des Missionskreises der Pfarre hat in Lochau langjährige Tradition. Und so konnte auch in diesem Jahr in zahlreichen Familien am 1. Adventsonntag die erste Kerze „an einem heimischen Adventkranz“ angezündet werden.

Heuer waren es über 50 Frauen und Männer, die in dieser Woche wieder mit viel Engagement und Begeisterung mit dabei waren. Viele altbewährte Kräfte, aber auch einige, die sich in diesem Jahr zum ersten Mal erfolgreich beim Kranzen versuchten. Und manche waren fast täglich an der Arbeit, um hier in geselliger Runde und vorweihnachtlicher Atmosphäre schöne Adventkränze zu binden oder stilvolle Adventdekorationen herzustellen. Und der Duft nach frischem Tannenreisig und brennenden Kerzen lud die Besucher natürlich auch zum gemütlichen Hock bei Kaffee und Kuchen im „Adventcafe“ ein.

Unterstützung von Projekten in aller Welt