Missionskreis der Pfarre freute sich über eine erfolgreiche Adventkranzwoche

Lochau. In vielen Familien kann am 1. Adventsonntag an einem Adventkranz „aus heimischer Produktion“ die erste Kerze angezündet werden. Denn für die Lochauer ist es bereits Tradition: Man kauft den Adventkranz beim Missionskreis im Pfarrheim.

Täglich waren wieder zahlreiche Frauen und Männer im Rahmen dieser traditionellen „Adventkranzwoche“ fleißig an der Arbeit, um hier in geselliger Runde und vorweihnachtlicher Atmosphäre schöne Adventskränze zu binden oder stilvolle Gestecke zu kreieren. Und der Duft nach frischem Tannenreisig und brennenden Kerzen lud die Besucher natürlich auch zu einem gemütlichen Hock im „Adventcafe“ ein.

Im Einsatz für eine gute Sache