Mission Vorarlberg

am Dienstag, dem 26. März 2018, um 20.00 Uhr in der bugo Bücherei Göfis

Das Buch beschäftigt sich mit der Geschichte des Christentums innerhalb der Grenzen des heutigen Bundeslandes Vorarlberg von den ersten Bischofsnennungen in spätrömischer Zeit über die große Zeit der Missionare und Klostergründungen im Mittelalter, die Umbrüche im Zuge der Reformation bis hin zur dunklen Ära des Nationalsozialismus im 20. Jahrhundert in Vorarlberg. Auch die neuesten Entwicklungen seit der Gründung der Diözese Feldkirch werden eingehend behandelt und in einen zeithistorischen Kontext gestellt.