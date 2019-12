Mission Titelverteidigung für FC Dornbirn Nachwuchs

Drei Nachwuchsmannschaften sind bei der VFV Futsalmeisterschaft dabei

Der FC Mohren Dornbirn nimmt vom 5. bis 8. Dezember in den Altersstufen U-14, U-16, U-18 mit je einer Mannschaft an der sechsten Auflage der VFV Futsal Landesmeisterschaft in der Herrenriedsporthalle in Hohenems teil. Die Unter-16-Jährigen wollen den letztjährigen Titel erfolgreich verteidigen.