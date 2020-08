Mission Olympia 2024 in Paris hat schon begonnen

Der 24-jährige Klauser Ringer David Halbeisen hat sich ganz konkrete Ziele gesetzt

KLAUS. Träume sind da, um sie zu verwirklichen. Momentan arbeitet Johannes Ludescher (KSK Klaus) sehr hart daran, um bei den Qualifikationsturnieren im März und April 2021 das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio zu lösen. Nun will es auch sein Trainingskollege und Freund David Halbeisen wissen. Der 24-Jährige, der ebenfalls für den KSK Klaus startet, hat ein großes Ziel vor Augen: Paris 2024.

Seit Ende März 2020 hat David Halbeisen die Ausbildung zum Diplom-Physiotherapeuten sicher in der Tasche. Nach seiner erfolgreich bestandenen Matura studierte er ein Semester Wirtschaft, entschied sich dann doch für ein Studium im Gesundheitswesen. „Jetzt kann ich mich voll aufs Ringen konzentrieren“, so Halbeisen. Dass auch die Familie hinter seinen Entscheidungen steht, sei ihm besonders wichtig.

Momentan reiht sich ein Trainingslager an das nächste. Nach Wagrain im Salzburger Land ging es nach einer kurzen Pause wieder nach Steinbrunn. „Ich will es als Ringer und Sportler wissen“, ist sich Halbeisen mehr als bewusst, dass er in den kommenden vier Jahren nicht nur viele Opfer, sondern auch primär viel Zeit investieren muss. Denn 2024 wäre er mit 28 Jahren im perfekten Ringeralter. Für ihn sei es keineswegs ein leichter Weg. „Was schlussendlich passiert, weiß erst einmal niemand.“ Halbeisen kann mit dieser Konstellation zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Er möchte seinem sportlichen Traum von einer Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen von Paris verwirklichen, parallel als Physiotherapeut arbeiten. Auch nach seiner aktiven Zeit will diesem Beruf treu bleiben und sich hier etwas aufbauen.