Mission Klassenerhalt im zweiten Jahr gestartet

Die Rothosen mit einem neuen Quintett setzen weiter bewusst auf die Marke Vorarlberg

Vor allem von SCR Altach Leihgabe Lars Nussbaumer, Innenverteidiger Mario Jokic aus Memmingen, Lukas Katnik von der Lustenauer Austria und den Deutschen Tom Zimmerschied darf man sich einiges an neuen Ideengebern und an großer Qualität erwarten. Lars Nussbaumer bestritt mit den Rheindörflern schon ein Dutzend Einsätze in der Profiabteilung und kann im defensiven und offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Das Talent aus dem Bregenzerwald soll sich mit Spielpraxis in der 2. Liga für höhere Aufgaben empfehlen. Der erst 21-jährige Tom Zimmerschied wusste schon im Probetraining in Dornbirn zu überzeugen und soll auf den Außenbahnen zusammen mit Egzon Shabani für einen neuen „Wirbel“ sorgen. Zimmerschied hat die gesamte Nachwuchsabteilung vom Deutschen Rekordmeister FC Bayern München absolviert. Eine große Verstärkung in der Innenverteidigung dürfte der Kroate Mario Jokic für die Messestädter sein. Der Routinier stand in den letzten zwei Jahren am Schluss immer in der besten Elf der Regionalliga Bayern. Jokic hat in seiner Heimat alle Altersstufen im Nachwuchs in der Nationalmannschaft gespielt. Lukas Katnik soll im Sturm für die nötigen Tore Verantwortung übernehmen. Altach Leihgabe Leonardo Zottele hofft endlich verletzungsfrei zu bleiben und wie sein Teamkollege Lars Nussbaumer Spielpraxis in der 2. Liga in Dornbirn zu sammeln. Der vereinslose Verteidiger Adem Draganovic (19), der zuletzt in Wil in der Schweiz spielte, gehört SCR Altach und ist nun für FC Dornbirn spielberechtigt. Draganovic hat in den letzten Wochen schon bei den Rothosen die Trainingseinheiten als „Testspieler“ mitgemacht und konnte durchaus mit guten Leistungen in den Übungseinheiten entsprechen.