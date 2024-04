Mission Klassenerhalt: Für die Austria zählt heute nur ein Sieg

Nur drei Tage nach dem 1:1-Remis beim Wolfsberger AC kommt es am Dienstagabend zum nächsten Aufeinandertreffen des SC Austria Lustenau mit den Wölfen aus Kärnten.

Auf den guten Auftritt im Lavanttal wollen die Schützlinge von Coach Andreas Heraf im drittletzten Heimspiel der Saison 2023/24 aufbauen und wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt einfahren.

self all Open preferences.

„Das Spiel am Samstag war absolut in Ordnung. Wir haben den Punkt absolut verdient eingefahren. Anhand der größeren Chancen in der zweiten Halbzeit hätten wir die Partie eigentlich gewinnen müssen. Aber so ist es im Fußball. Jetzt heißt es neues Spiel, neues Glück und wir hoffen auf eine ähnlich starke Leistung unserer Mannschaft“, so Heraf am Montag vor der Begegnung.

Starke Wolfsberger

Im Klassement der Bundesliga liegt die Wolfsberg mit 19 Zählern weiterhin auf dem zweiten Platz der Qualifikationsgruppe. „Es ist schwierig vorauszusagen, was uns erwartet. Der WAC hat schon vor dem Spiel am Samstag sowohl systemtechnisch als auch personell Umstellungen gemacht. Wir werden aber darauf eingestellt sein. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, weil es die Jungs in Kärnten sehr gut gemacht haben.“ Im Vergleich zur Partie am Samstag müssen die Wolfsberger wegen einer Gelbsperre auf Kapitän Dominik Baumgartner verzichten. Ansonsten dürfte sich beim kommenden Gegner wohl wenig ändern.

Grujcic und Mikic verletzt

Anders in den Reihen der Austria: Sowohl Darijo Grujcic als auch Leo Mikic mussten nach der Pause in der Lavanttal-Arena verletzungsbedingt vom Platz und stehen nicht zur Verfügung. Die Befürchtungen gehen soweit, dass das Duo in dieser Saison nicht mehr einsatzfähig ist.

Setzen kann der Lustenauer Übungsleiter indes wieder auf Stefano Surdanovic, der am Wochenende sein Comeback für Grün-Weiß feierte und 45 Minuten auf dem Platz stand.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

Tickets noch verfügbar

Anpfiff der Begegnung am Dienstagabend am Bodensee ist um 18:30 Uhr. Tickets an der Abendkassa stehen noch genügend zur Verfügung. Also alle ab nach Bregenz und die Austria in diesem erneut wichtigen Heimspiel von Beginn an unterstützen!

Kostenlose Shuttlebusse

Die Austria bietet erneut kostenlose Shuttlebusse von Lustenau direkt zum Stadion nach Bregenz und zurück an. Einer fährt um 17:00 Uhr, ein weiterer um 17:30 Uhr vom Reichshofstadion los.

Hierbei handelt sich um ein zusätzliches Angebot. Die Gratis-Fahrt mit Bus und Bahn aus dem ganzen Ländle gegen Vorzeigen der Eintrittskarten ist weiterhin möglich.

HINFAHRT BUS 1:

17:00 Uhr: Abfahrt Reichshofstadion

17:03 Uhr: Abfahrt Kirchplatz

17:04 Uhr: Abfahrt Körnerstraße

17:06 Uhr: Abfahrt Lustenauer Hof

17:08 Uhr: Abfahrt GH Schäfle

17:30 Uhr: Ankunft Stadion Bregenz

HINFAHRT BUS 2:

17:30 Uhr: Abfahrt Reichshofstadion

17:33 Uhr: Abfahrt Kirchplatz

17:34 Uhr: Abfahrt Körnerstraße

17:36 Uhr: Abfahrt Lustenauer Hof

17:38 Uhr: Abfahrt GH Schäfle

18:00 Uhr: Ankunft Stadion Bregenz

Die Rückfahrt nach Lustenau erfolgt um 20:45 Uhr vom Stadion in Bregenz.