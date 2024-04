Nur ein Punkt für die Lustenauer Austria beim WAC

Ein Treffer von Lukas Fridrikas reichte für die Austria heute in Wolfsberg nur zu einem 1:1.

Für die Lustenauer Austria ging es heute zum Wolfsberger AC. Dabei wollten die Grün-Weißen überraschen und mit einem Auswärtssieg die Hoffnung auf den Nicht-Abstieg aufrecht erhalten. Doch die Hausherren waren zu Beginn das bessere und aktivere Team, das durch Jasic in der 21. Minute verdient in Führung ging. Der Mittelfeldspieler schlenzte den Ball aus gut 20 Metern sehenswert in die Kreuzecke. Auch ein weiterer Folge war der WAC näher am zweiten Treffer, doch Lukas Fridrikas brachte die Austria noch vor der Pause zurück. Der Angreifer bekam nach einer vergebenen Möglichkeit eine zweite Chance und erzielte das 1:1.

Cisse an die Stange

In der zweiten Halbzeit waren die Lustenauer etwas aktiver und hatten in der 60. Minute Pech, als Cisse an der Stange scheiterte. Insgesamt war das Duell nun deutlich offener und man hatte als Zuseher das Gefühl, dass der nächste Treffer die Entscheidung bringen würde. Am Ende konnte aber keine der beiden Mannschaften die sich bietenden Chancen nutzen, um noch den Siegtreffer zu erzielen. Für die Lustenauer ist dieser Punkt am Ende sicher zu wenig. Besonders, da Linz in Altach ebenfalls nur zu einem Remis kam und man somit mit einem Sieg Boden gut machen hätte können. So bleibt es bei einem Rückstand von fünf Punkten.