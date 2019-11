Missglücktes Wendemanöver – Lkw bleibt stecken

Hohenems - Nachdem sich ein Lkw-Fahrer in Hohenems verfahren hat, musste das Fahrzeug von der Feuerwehr aus einer misslichen Lage befreit werden.

Am Donnerstagnachmittag ist ein Lkw-Fahrer in Hohenems fälschlicherweise in den Oberen Rheindammweg abgebogen. Als der Fahrer bemerkte, dass er die falsche Route wählte, wollte er mit seinem Sattelzug umkehren.