Missglückte Generalprobe für die Pioneers Vorarlberg

Im letzten Freundschaftsspiel vor dem Saisonstart verlieren die Habscheid-Cracks in Innsbruck mit 0:4.

Eine, vom Resultat her, klare Sache zu Gunsten der Haie, war das Retourspiel in Innsbruck. Mit einer 0:4 Niederlage mussten die Pioneers die Heimreise antreten. Klares Manko war wie schon in der ersten Partie die Chancenauswertung. Chancen wären durchaus vorhanden gewesen für das Team von Mark Habscheid und auch das Tempo war wieder gut gegen den direkten Ligakonkurrenten.