Missbrauchsverdacht, neue NEOS und Möggers Ortschef

Zu Wochenbeginn bei "Vorarlberg LIVE": Der Vereinsobmann des Bündnis Kinderschutz Österreich Roberto D‘Atri, die neue NEOS-Landessprecherin Vorarlbergs Claudia Gamon und der Bürgermeister von Möggers Lukas Greussing

Im Zusammenhang mit dem Missbrauchsverdacht in einer Kinderbetreuungseinrichtung in Lech könnte es weitere Opfer geben. Laut Roberto D‘Atri, Obmann des Vereins Bündnis Kinderschutz Österreich, haben sich zwei weitere Familien gemeldet, deren Kinder zur gleichen Zeit in der Einrichtung waren. „Beide Kinder wollten plötzlich nicht mehr in den Kurs gehen, weinten und waren verängstigt“, sagte D‘Atri am Sonntag im Gespräch mit der Austria Presse Agentur. Weitere Fragen beantwortet D'Atri am Montag im Gespräch mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann in "Vorarlberg LIVE".