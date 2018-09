Missbrauchsfälle in Altach: So geht es mit dem Jugendtreff weiter

Die Ermittlungen nach Bekanntwerden der angeblichen Missbrauchsfälle im Jugendtreff in Altach dauern weiter an. Laut ORF Vorarlberg richtet die Gemeinde den Blick nach vorn.

Anfang Juli war bekanntgeworden, dass der Leiter des Jugendtreffs in Altach verdächtigt wird, sich an Jugendlichen vergangen zu haben. Er wurde suspendiert und befindet sich seitdem in U-Haft. Der Stand der Ermittlungen ist nicht bekannt.