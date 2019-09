Miss Tuning 2019: Kalender-Shooting in Österreich

Vor dem österreichischen Alpenpanorama wurden die amtierende Miss Tuning Vanessa Knauf und jede Menge Pferdestärken ins rechte Licht gerückt.

Ende Juli lichtete Playboy-Starfotograf Andreas Reiter die 23-jährige Studentin der Fitnessökonomie in Österreich ab. "Es war ein wunderbares Erlebnis. Wir haben an Traumkulissen geshootet und die Zusammenarbeit war einfach perfekt", schwärmt die First Lady der Tuning World Bodensee. Erhältlich sei der Kalender in einer limitierten Auflage ab 10. Oktober 2019.