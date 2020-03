Miriam Nagel und Tamara Köstl feierten ihre standesamtliche Trauung.

Am Freitag, den 13. März haben Miriam Nagel und Tamara Köstl geheiratet.

Lustenau Im Lustenauer Rathaus vermählte der Standesbeamte Jürgen Peter Miriam Nagel aus Appenzell-Außerrhoden und Tamara Köstl aus Lustenau. Die beiden Frauen, die schon seit sieben Jahren unzertrennlich sind, wohnen in der Reichenaustraße. Als Trauzeugen hatten sich Freundin Nicole Gehrer und Schwager Christoph Rebl gerne zur Verfügung gestellt. Miriam und Tamara hatten bereits vor einem halben Jahr, am 13. September 2019, ein großes Fest mit Verwandten und Freunden in der Schattenburg gefeiert und dann ihre Hochzeitsreise nach Norwegen unternommen. Vom Rathaus weg ging es nach Höchst, wo alle zusammen im Gasthaus Schwanen auf das Glück der Frischvermählten anstießen.