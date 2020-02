"Mir war immer egal, was andere über mich denken"

Marketeer, Model, Darsteller, Kurator, Faschingsnarr und extravaganter Tausendsassa, der weiß, was ihm gefällt: Wolfgang Burtscher aus Bludenz im Sonntags-Talk.

Wolfgang Burtscher: Für 20 Jahre eine sehr große, inzwischen ziehen wir uns aber ein klein wenig zurück. Für unsere Gruppe stand immer im Vordergrund, mit eigenen Kostümideen aus der Masse herauszustechen. Mein Frau Margit saß wochenlang hinter der Nähmaschine, später war dann auch meine Tochter, die in Wien lebt, mit von der Partie. Ich kann mich noch an eine Verkleidung als Papagei erinnern. Das Federkleid bestand aus über hundert Gummihandschuhen, die aufgenäht waren. Egal, womit wir aufgelaufen sind, wir sorgten allenorts für viel positives Echo. Der Fasching soll auf jeden Fall dem Mensch eine Möglichkeit geben, sprichwörtlich mal die „Sau“ rauszulassen – ein positiver Ausbruch aus der täglichen Routine, wenn das Ganze im Maß bleibt. Außerdem gibt es für Kinder doch fast nichts Schöneres? Wünschen würde ich mir mehr satirischen Bezug auf die aktuelle Politik – denn dort ist sowieso das ganze Jahr Fasching.

Wolfgang Burtscher: Bei dem, was ich anpacke, fühle ich mich ausgesprochen wohl. Sonst würde ich es nicht machen. Natürlich spielt der Zeitfaktor eine gewichtige Rolle, hier bedarf es viel Planung. Und wenn es mir zuviel wird, ziehe ich mich wieder in meinen Garten zurück.

Wolfgang Burtscher: Irgendwann hat man mich gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte. Ich stehe aber nur für Produkte und Firmen vor der Kamera, mit denen ich mich identifizieren kann. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir ein Shooting in Lech – mit dem Hubschrauber auf den Mehlsack, für eine Session im schottischen Kilt auf frisch verschneiten Gipfel.

Wolfgang Burtscher: Größtenteils sehr positive. Auffallend ist, dass man in größeren Städten wie Paris oder Mailand öfter auf seinen Stil angeredet wird. Das passiert in Vorarlberg seltener, hier wird vielleicht noch mehr hinter vorgehaltener Hand geredet. Es gibt auch Menschen, die mich schräg ansehen oder schwach anmachen. Hier stehe ich aber drüber. Mir war immer egal, was andere über mich denken.

Wolfgang Burtscher: Ich war immer schon ein Mensch, der schwer in eine Schublade passt. Und meine Outfits sind definitiv ein Teil davon. Mit der Zeit habe ich mich dann immer mehr mit Mode auseinandergesetzt und auch Sachen anfertigen lassen. Meine Frau ist weniger glücklich damit, aber eigentlich nur aus dem Grund, weil meine Modekollektion alle Dimensionen unserer Schränke sprengt. Ich besitze allein rund 60 Hüte, Melonen und Zylinder – Tendenz steigend. Ich bin einfach kein Freund der Konformität, ich liebe die Individualität. Jeder soll so, wie er will. Das Rebellentum trage ich seit ich 16 Jahre alt war in mir. Und das hat sich bis heute nicht geändert – ganz im Gegenteil (schmunzelt).