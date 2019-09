„MINT“ wird am BG Dornbirn großgeschrieben

Das Stadtgymnasium bekam als erstes Gymnasium in Vorarlberg das MINT-Gütesiegel verliehen.

Dornbirn. Das Bundesgymnasium Dornbirn ist eine Schule mit Umweltzeichen, trägt das Schulsportgütesiegel, hat ein Ökolog-Zertifikat und ist UNESCO-Schule – jetzt ist die „Hall of Fame“ um ein Gütesiegel reicher geworden. Seit diesem Schuljahr ist das BG Dornbirn als einziges Gymnasium in Vorarlberg eine MINT-Schule. Mit dem MINT-Gütesiegel werden Bildungseinrichtungen ausgezeichnet, die mit verschiedenen Maßnahmen innovatives und begeisterndes Lernen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik fördern.

„MINT-Kompetenzen kommen in unserer immer stärker technikorientierten Berufswelt fast überall zum Einsatz“, so der Direktor des BG Dornbirn Markus German. Zu den am BG Dornbirn durchgeführten Maßnahmen und angebotenen Aktivitäten gehören beispielsweise das Freifach Robotics/FLL mit erfolgreicher Teilnahme am Finale der First Lego League, Exkursionen und Forschungsprojekte des Moduls Naturwissenschaftliches Labor, die Durchführung einer Sommerakademie, die Beteiligung am Forschungspraktikum „Sommertechnikum MINT“, diverse Kooperationen mit der inatura und der FH Vorarlberg sowie die Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben und nationalen und internationalen Bildungsinitiativen im MINT-Bereich.