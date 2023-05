MINT-Spürnasenecken wurde feierlich eingeweiht

Zwei der sechs in Österreich vorhandenen MINT-Spielecken stehen im Kindergarten Moos in Götzis.

GÖTZIS. Etwa sechs Monate dauerten die Arbeiten für die zwei MINT-Spürnasen Spielecken im Kindergarten Moos in Götzis. Mit einem großen Eröffnungsfest wurde die zukunftsorientierte Investitution eingeweiht. Unterstützt wurde das Projekt von der Marktgemeinde Götzis, dem Land Vorarlberg und vom Sponsor ZM3. „Die Welt durch die Augen der Kinder zu sehen. Neugierig zu sein und einander gegenseitig herausfordern. Ganztägige Einheiten mit verschiedensten Themen mit allen Sinnen lernen und entdecken, das ist unsere Vision für die Gegenwart und Zukunft“, bringt es Kindergarten Moos Götzis Leiterin Hannah Brändle auf den Punkt. Zusammen mit ihren Pädagoginnen Fiona Römer, Selina Tschallener, Sabine Böckle, Kenita Duratovic, Karin Posner und Michelle Weber hat Hannah Brändle schon die letzten Monate in einer MINT-Testphase verschiedenste Experimente mit den mehr als dreißig Kindern genauestens unter die Lupe genommen. Bei der großen Feier haben einige Kids in den zwei neuen Spürnasen-Ecken den Ehrengästen schon die Experimente präsentiert. Recycling und Nachhaltigkeit und das große Thema Umweltschutz mit seiner Wiederverwertung, Mülltrennung, Müllskulptur zählte in den letzten Monaten im KG Moos Götzis im Mittelpunkt der frühen Ausbildung für die Kinder. Die jungen Forscher wussten bei den Darbietungen und Vorführung in der Spürnasen-Ecke zu gefallen. „Es ist für uns eine politische Verpflichtung die besten Rahmenbedingungen den Kindern und dem Personal für die Zukunft zur Verfügung zu stellen. Sie sind unsere Zukunft und die professionelle Ausbildung ist ein großer Pluspunkt. Die ganze Gesellschaft ist gefordert. Es braucht auch die Wirtschaft dazu. Die MINT-Themen sind schon in jungen Jahren für die Weiterentwicklung der Kids das Richtige“, sagt Marktgemeinde Götzis Vizebürgermeisterin Edith Lampert-Deuring. Neben der Götzner Vizebürgermeisterin gratulierten anlässslich der Feierlichkeiten der zwei Spürnasen-Spielecke auch MG Götzis Koordinatorin Andrea Heuß, GF Verein Götzis am Kumma Dominik Heinzle, MINT-Koordinator Norbert Preg und Andrea Huber, ZM3 Mitarbeiter Martin Schallert, Susanne Klocker-Aberer und Patricia Höllersbacher (pädagogische Fachaufsicht), Josef Eder (Ansprechpartner für die Spürnasen-Ecken) und die ehemalige KG Götzis Moos Leiterin Katharina Egger. Damit stehen zwei der sechs bisher in Österreich in den Kindergärten vorhandenen MINT-Spürnasen-Spielecken im KG Moos in Götzis.VN-TK