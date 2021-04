MINT Plattform Vorarlberg-Süd

Das Kooperationsprojekt aus dem Vorarlberger Süden begeistert Fachjury des Förderwettbewerbes

So gibt es bereits zahlreiche Initiativen, die insbesondere Kinder und Jugendliche für MINT Berufe begeistern. Hierzu zählen unter anderem die Walgauer Werkboxen und Experimente, sowie ein weites Angebot in den Regionen Bludenz und Montafon in den Bereichen Energie, Handwerk, Lebensmittel, Naturwissenschaften und Textil. Diese Angebote werden in den kommenden Jahren nicht nur sichtbarer gemacht, sondern auch unter Einbezug der regionalen Wirtschaftsbetriebe und Bildungseinrichtungen entsprechend ausgeweitet.