Ministerin Tanner besichtigte mit Wallner Bundesheer-Testzentrum

Bundesministerin und Landeshauptmann dankten Vorarlbergs Bundesheer-Kräften für "hohe Einsatzbereitschaft bei der Pandemiebekämpfung".

Ihren Arbeitsbesuch in Vorarlberg hat Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Dienstag mit einer Besichtigung des Frastanzer Corona-Testzentrums begonnen, das vom Österreichischen Bundesheer in Kooperation mit dem Land Vorarlberg betrieben wird. Beim Rundgang begleitet wurde die Ministerin von Landeshauptmann Markus Wallner und Sicherheitslandesrat Christian Gantner sowie Vorarlbergs Militärkommandant Gunther Hessel. Neben dem Standort im Adalbert-Welte-Saal werden vom Österreichischen Bundesheer in Vorarlberg sechs weitere Teststationen betreut. "Vorarlbergs Bundesheer-Kräfte leisten bei der Pandemiebekämpfung hervorragende Arbeit", stellten Wallner und Gantner klar.