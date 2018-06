„Mindfield“ im Schrott Rock-Lokal

Hohenems. Am Samstag , den 23. Juni, ist die Rock Cover Band „Mindfield“ live im Schrott Rock Vereinslokal in der Furchgasse 2 zwischen Hohenems und Dornbirn zu hören.

Das Programm von Martina Häle (Vocals/A), Stefan Benkö (Leadguitar/CH), Andreas Mayer (Rhythmguitar/A), Ueli Berger (Keyboard/CH), Markus Spirig (Bass/CH) und Oli Geißer (Drums/CH) beinhaltet ein breites Spektrum und reicht von Melissa Etheridge über AC/DC, Judas Priest, den Rolling Stones und U2 bis hin zu Black Sabath, Deep Purple, Liquido und ZZ Top. Erfolgreich waren die Auftritte von „Mindfield“ in der Schweiz (St. Gallen, Widnau, Rheineck,…), Deutschland und Österreich (MC Black Soul, Lucky Saloon, Ballhaus, Verrückt, Marmota, House of Rock etc.)