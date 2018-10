Milonga Premiere in Hohenems

Eine ganz besondere Tanzveranstaltung haben Karin und Rainer Winkel ins Leben gerufen. Das in Hohenems wohnhafte Ehepaar hatte am vergangenen Sonntag erstmalig zum „Milonga“ geladen.

Hohenems Milonga ist eine Tanzveranstaltung, die sich rund um den Bodensee und auf der ganzen Welt großer Beliebtheit erfreut. Bei einer Milonga wird argentinischer Tango getanzt. Heute treffen sich Tangotänzer und –tänzerinnen zu solchen Veranstaltungen, um zu drei Rhythmen zu tanzen. „Jeweils drei bis fünf Stücke eines Typs bilden sogenannte „Tandas“, die durch kurze musikalische Intermezzi (Cortinas) unterbrochen werden können, “ erklärt Organisatorin Karin Winkel. Bei einer Milonga treffen sich Fortgeschrittene in dieser Tanzrichtung. „Wir haben uns schon lange zwischen Feldkirch und Bregenz in Vorarlberg eine solche Tanzveranstaltung gewünscht und heute gesehen, dass das Interesse sehr groß ist“, freut sich Karin Winkel.

Und wir fanden im Programmheft der VHS Hohenems auch “Tangokurse”. Aus diesem Grund haben wir unsere Idee, ein Tango-Café in den Räumlichkeiten der VHS zu veranstalten, präsentiert, “ berichtet Karin Winkel. Die Idee fiel auf fruchtbaren Boden und so durften Rainer und Karin Winkel in den wunderschönen Räumlichkeiten der VHS Hohenems die “Milonga bei Hermine” durchführen (Hermine Weiss = ehemaliger Gemischtwarenhandel). „Wir würden uns freuen, wenn aus dem Blümchen “Tango in Hohenems”, das wir gepflanzt haben, weiterhin eine gut besuchte, regelmäßig stattfindende Veranstaltung wird. Tango tanzen belebt alle Sinne, sorgt für ein positives soziales Umfeld von Gleichgesinnten und hilft, beweglich und selbstbewusst durch die Welt zu tanzen, “ informiert Karin Winkel.