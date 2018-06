Millionenshow-Abräumer aus Dornbirn hat geheiratet

Dornbirn - Im Januar wurde Franco Sottopietra bei Armin Assinger die Millionenfrage gestellt. Jetzt hat der Dornbirner geheiratet.

Ja-Wort in Dornbirn

Anfang Juni 2018 gaben sich Sarah Eiter und Franco Sottopietra nun das Ja-Wort. Am Standesamt Dornbirn fand am 1. Juni die Eheschließung mit anschließendem Umtrunk in kleinem Kreise statt. Am 2. Juni folgte dann die kirchliche Trauung in Batschuns, wo mit den Familien und Freunden, viele davon internationale Gäste, der besondere Tag gefeiert wurde. Als Trauzeugen standen dem Brautpaar Judith Eiter-Abdouni und Michael Fischer zur Seite.