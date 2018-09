Millionen-Rücklagen bei Ifs: SPÖ, FPÖ, NEOS wollen Rechnungshofbericht

Die drei Oppositionsparteien FPÖ, SPÖ und NEOS verlangen eine Sonderprüfung des Landesrechnungshofes zum Institut für Sozialdienste (IfS).

Es sei aufgrund der Rücklagen von mehreren Millionen Euro nötig, die Geldflüsse genau zu überprüfen, so die Obleute der drei Landtagsfraktionen einhellig. “Das IfS erhält jährlich hohe Mittel aus dem Landesbudget. Mit diesem Geld muss vor dem Hintergrund ansonsten angespannter Sozialbudgets treffsicher umgegangen werden “, so FPÖ-Klubobmann Daniel Allgäuer. SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch erklärt: “Mit den Mitteln für das IfS soll das soziale Netz in Vorarlberg ausgebaut werden. Die Zahlungen vom Land sind an diesen konkreten Auftrag gebunden, der ohne Wenn und Aber erfüllt werden muss.” Sabine Scheffknecht, NEOS-Fraktionsvorsitzende, betont: “Bei den Zahlungen für das IfS handelt es sich um Steuergeld. Es muss sichergestellt werden, dass mit diesem Geld verantwortungsvoll umgegangen wird.”