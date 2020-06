Millionen-Rechtsstreit um Kraftwerk

Monsterverfahren zwischen Stadtwerke Feldkirch und Baufirma i+R läuft seit 2016. Es beschränkte sich bislang auf die Erstellung eines Sachverständigengutachtens. Für Anfang September ist nun eine Verhandlung anberaumt.

Am Illspitz in Feldkirch sprudelt die Energiequelle. Das 2014 in Betrieb gegangene Wasserkraftwerk produziert im Jahresschnitt 29,3 Millionen Kilowattstunden elektrische Energie. Das ist mehr als erwartet und deckt den Bedarf von rund 7600 Haushalten in Feldkirch.