Millionen für einen stabilen Strompreis

all

all

self

self

Rabatt für Haushalte

Viel wichtiger als der Brutto-Preis ist aber, was beim Kunden auf der Rechnung steht. Und das ist für die Konsumenten eine durchaus erfreuliche Nachricht. Denn das Land unternimmt alles, um den Preis für Strom dort zu halten, wo er seit Jahren ist: Am unteren Ende im Preisvergleich der Länder-Energieversorger. Und das ist gelungen.

all

all

self

self

Dafür wird sogar im März ein neues Gesetz beschlossen, damit neben der Strompreisbremse der Republik, die bis 2900 Kilowattstunden Jahresverbrauch wirkt, auch die darüber hinaus verbrauchte Energie auf niedrigem Preisniveau bleibt. Das Gesetz erlaubt es Vorarlberg – und das sei juristisch abgeklärt – einen zusätzlichen Strompreisrabatt des Landes auszuzahlen. Voraussetzung dafür ist, dass alle Stromanbieter dieses Rabatt anbieten können, berichtet Zadra, der betont, dass man diese Maßnahme mit großem Einverständnis in der Regierung beschlossen habe. Dafür werden von den 183 Millionen Euro Ertrag, den illwerke vkw 2022 erwirtschaftet haben, 28,5 Millionen Euro aufgewendet. Die Rabattierung und Unterstützung gilt bis 30. Juni 2024.

all

all

self

self

Tiefrote Zahlen im Land

„Den Gewinn, den wir gemacht haben, haben wir ausschließlich in Deutschland mit Regelenergie erwirtschaftet“, stellt Germann klar, in Vorarlberg habe man wegen der Preisgarantie bis 31. März tiefrot gearbeitet und einen zweistelligen Millionenbetrag zugeschossen. Insgesamt hat illwerke vkw 65 Millionen Euro Dividende an den Eigentümer Land Vorarlberg überwiesen – nicht nur der Energierabatt wird damit finanziert, sondern auch Wohnbauförderung, Wohnbauhilfe oder der Heizkostenzuschuss.