Millionen Corona-Impfdosen versauern im Lager - 5,5 Mio. bereits vernichtet

Laut Vertrag müsste Östereich bis Jahresende noch weitere knapp elf Millionen Corona-Impfdosen erwerben. Die Lager sind allerdings bereits übervoll.

5,5 Mio. abgelaufene Dosen vernichtet

Biontech/Pfizer will "Stornogebühr"

Das Problem ist kein österreichisches Phänomen, sondern ein EU-weites: Polen beispielsweise hat Pfizer Anfang Mai bereits darum gebeten, bestehende Verträge nicht erfüllen zu müssen. Trotz einer stabileren gesundheitlichen Lage in den Ländern der Europäischen Union plane Pfizer, weiterhin Hunderte Millionen Impfdosen nach Europa zu liefern, was sinnlos sei, heißt es in einem Schreiben des polnischen Gesundheitsministers Adam Niedzielski. Die meisten würden wohl vernichtet, da sie nur begrenzt haltbar seien und die Nachfrage nicht hoch sei. Trotz besten Willens, einen Kompromiss zu finden, sei Pfizer nicht bereit, Flexibilität zu zeigen und realistische Vorschläge zu machen, wie der veränderten Situation begegnet werden könnte. Der aktuelle Vorschlag von Pfizer sehe zwar weniger Dosen vor, verlange aber eine Stornogebühr in Höhe der Hälfte des Preises für eine Dosis, die noch nicht produziert worden sei.