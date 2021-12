Millionen-Bau und Kinderkostenstudie

Thomas Schwarz, Geschäftsführer von 11er Nahrungsmittel, und Nationalratsabgeordnete Barbara Neßler sind am Mittwoch zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Im September wurde mit dem Bau des neuen Tiefkühllagers von 11er Nahrungsmittel am Standort in Frastanz/Nenzing begonnen. 16 Millionen Euro kostet das Projekt, nach der Fertigstellung stehen 8000 Palettenstellplätze zur Verfügung. In "Vorarlberg LIVE" spricht Geschäftsführer Thomas Schwarz über den Baufortschritt und die Auswirkungen der Pandemie.