Millimeterarbeit beim Geschicklichkeitsfahren

Bereits zum 23. Mal zeigten zahlreiche Blaulichtteams beim Altacher Geschicklichkeitsfahren ihr ganzes Können.

Für die Einsatzfahrer war der Wettbewerb neben dem Spaßfaktor zugleich eine gute Möglichkeit, das Fahrzeug ganz genau einschätzen zu lernen. In der Einzelwertung der Klasse unter 5,5 Tonnen konnte am Ende Lukas Herbst von der Ortsfeuerwehr Götzis die Gesamtwertung für sich entscheiden, in der Gruppenwertung der „kleinen“-Klasse holte sich die Feuerwehr Mellau den Titel. In der Klasse über 5,5 Tonnen war in der Einzelwertung Florian Netzer von der Feuerwehr Götzis nicht zu schlagen, in der Gruppenwertung holte sich das Trio Lustenau1 der Lustenauer Florianijünger den Titel. Beim Sonderbewerb „Wippenkönig 2023“ gewann in der Kategorie unter 5,5 Tonnen Roman Hartl von der Feuerwehr Feldkirch Nofels, der es schaffte sein Fahrzeug innert 16,34 Sekunden ins Gleichgewicht zu versetzen. In der Kategorie über 5,5 Tonnen war Anton Nardin von der Mellauer Wehr in 9,81 Sekunden der Schnellste.