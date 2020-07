Milka Zügle feierte Comeback

Vergangenen Samstag wurde das Milka Zügle nach der erfolgten Generalüberholung und einer rund einjährigen Auszeit freudig in der Bludenzer Innenstadt empfangen.

Die MuTal Musig begleitete die Einfahrt des Milka Zügles mit klingendem Spiel und gestaltete anschließend den Vormittag in der Innenstadt musikalisch. Das Milka Zügle hielt an diesem Tag an verschiedene Stationen und die Fahrgäste hatten Gelegenheit zu einer kostenlosen Stadtrundfahrt. Die Lok und die Waggons wurden von Jackis Blumen dem Anlass entsprechend festlich geschmückt. Betrieben wird das Milka Zügle durch die Wirtschaftsgemeinschaft Bludenz. „Mit dem Milka Zügle möchten wir eine Attraktion erhalten, die es so nur in Bludenz gibt und die viele von uns mit persönlichen Kindheitserinnerungen verbinden“, so Hanno Fuchs, Obmann der Wirtschaftsgemeinschaft.