Milka feiert 120 Jahre Füreinander

Zum Geburtstag werden Wünsche wahr: Anlässlich des 120-jährigen Jubiläums möchte Milka die zartesten Wünsche der Österreicherinnen und Österreicher erfüllen und damit den Konsumentinnen und Konsumenten etwas zurückgeben.

Zum Auftakt der Wunscherfüllungen werden am 19. Juni neue Haltestellen für den Schoko-Express an die Stadt Bludenz übergeben sowie kostenlose Stadtrundfahrten mit dem lila Zügle an diesen Tag ermöglicht. Bludenz hat durch das Milka-Werk seit jeher einen ganz besonderen Stellenwert für die Marke, heute liegt der Fokus auf der Großtafel, produziert für Österreich und weitere 30 Länder in Europa und weltweit.