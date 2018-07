Militärmusik Vorarlberg zu Gast beim „Sommerkonzert“ in Lochau

Lochau. Den exzellenten blasmusikalischen Auftakt zum viertägigen „Lochauer Dorffest“ des Musikvereins macht am Donnerstag, dem 19. Juli, um 20 Uhr die Militärmusik Vorarlberg. Ein Highlight für alle Blasmusikfans!

Dieses Sommerkonzert der Militärmusik unter der Leitung von Kapellmeister Hauptmann Wolfram Öller in der überdachten Open-Air-Arena im Lochauer Schulhof hat in der langjährigen Garnisonsgemeinde Lochau am Bodensee schon Tradition. Auf dem abwechslungsreichen Programm stehen altösterreichische Märsche, Melodien aus Operetten und Musicals, Walzerklänge und Fanfaren. Für den stimmungsvollen Konzertausklang sorgen dann die „Lochauer Bierblosn“ mit böhmisch-mährischer Blasmusik.