Milch, Eier, ... und ein Schaf?

Nicht schlecht gestaunt haben Besucher und Angestellte der Sutterlüty-Filiale in Weiler, als plötzlich eine Schafherde durch die Gänge spazierte.

Eine Schafherde wollte sich wohl selbst vergewissern, was denn eigentlich aus ihrer Milch hergestellt wird. Dafür nahmen die Tierchen die Hufe in die Hand und machten sich auf zum Lokalaugenschein in der Sutterlüty-Filiale in Weiler. Sehr zur Belustigung aller gerade darin einkaufenden Zweibeiner.