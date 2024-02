Mike nicht mehr so heiter - Jetzt kommen rechtliche Schritte!

Streit, Lügen und eine unerwartete Wendung: Der Konflikt zwischen Mike Heiter und Kim Virginia spitzt sich nach dem "Dschungelcamp" weiter zu, trotz ihrer Entschuldigung.

Die Auseinandersetzungen zwischen Mike Heiter und Kim Virginia, die während des Aufenthalts im Dschungelcamp begonnen haben, finden kein Ende. Trotz der Entschuldigung von Kim Virginia beim großen Wiedersehen, flammen die Streitigkeiten nach der Show erneut auf.

Brieflein an Kimilein: "Irgendwann ist auch mal gut"

Kim Virginia ließ in den sozialen Medien Andeutungen fallen, die besagten, sie und Mike Heiter hätten nach der offiziellen Aftershowparty des Dschungelcamps zusammen die Nacht verbracht – eine Behauptung, die Mike als "Lüge" abstempelt und mit rechtlichen Schritten kontert. "Die Sache mit Kim... Sie müsste schon Post oder Nachrichten bekommen haben, noch während des Fluges. Irgendwann ist auch mal gut", erklärte Mike Heiter in seiner Instagram-Story. Zuschauer grübeln über ein Unterlassungsschreiben, das Kim bekommen haben könnte. Doch um was für ein Schreiben es sich genau handelt, hat Mike nicht erklärt.

Kim lacht, wie gewohnt: "aber mein peni ist größer"

In ihrer Story teilt Kim einen Beitrag von Promi Flash. Als Reaktion schreibt sie darauf: "Hahaha hoff mal, dass ich keine 3 raus haue :) aber mein peni ist größer, deswegen denke eher nicht, mal kucken."

Kim Virginias Story - Reaktion auf einen Beitrag über Mike. ©Screenshot Instagram von Kim Verginia

Währenddessen feiert Kim Virginia in Köln Karneval und scheint von den rechtlichen Schritten unbeeindruckt. In einem TikTok-Livestream reagierte sie amüsiert auf die Ankündigung: "Er weiß immer noch nicht, dass ich ihn bumsen kann. Er versteht es nicht. Ich verarsche den vor ganz Deutschland.... ich würde das doch nicht machen, wenn der was gegen mich in der Hand hat."

Tim und Kim in Unterwäsche

Mike meint, dass er mit allen aus dem Dschungel, außer mit Kim, noch Kontakt haben möchte. In Bezug auf Tim hat sich Mike nicht geäußert. Nach der Teilnahme am Dschungelcamp 2024 scheinen Kim Virginia und Twenty4Tim ihre Beziehung zueinander intensiviert zu haben. Ein vor kurzem veröffentlichtes TikTok zeigt Tim und Kim in Unterwäsche.

Kussvideo von Kim und Tim

Es wurden Videos und Berichte veröffentlicht, die die beiden beim Knutschen zeigen, besonders während des Kölner Karnevals. Jetzt spekulieren Zuschauer über ihre "Freundschaft". Den Kommentaren zufolge tippen viele auch auf Promo und Marketing, dass die beiden absichtlich Drama erzeugen wollen.

