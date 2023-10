Migrationswelle: Ex-Kanzler Kurz legt sich mit Annalena Baerbock an

Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz erhebt schwere Vorwürfe gegen das deutsche Außenministerium und warnt vor einer möglichen Migrationswelle nach Europa. Seine Kritik richtet sich insbesondere auf die Unterstützung sogenannter Seenotretter im Mittelmeer.

Während seiner politischen Karriere hatte Sebastian Kurz einen Ruf als harter Verhandler in Migrationsfragen. Nun meldet er sich erneut zu Wort und äußert seine Besorgnis über die aktuelle Situation in Bezug auf die Migrationspolitik in Europa.