Am 22. September lädt der Museumsverein zur Präsentation der neuen Schriftenreihe „Migrationen in der Geschichte des Klostertals“, einer Publikation begleitend zur derzeitigen Ausstellung.

Im neuen Sammelband, der als Nummer 13 der Schriftenreihe des Museumsvereins Klostertal erscheint, widmen sich fünf Autoren unterschiedlichen Aspekten von Migrationsphänomenen in der Geschichte des Klostertals und der Region Bludenz. Dabei werden sowohl die saisonale Arbeitsmigration im Laufe der Jahrhunderte als auch dauerhafte Auswanderungen in die Schweiz, nach Frankreich und in die USA in den Blick genommen.

Die Inhalte des Sammelbands werden durch Herausgeber Christof Thöny vorgestellt. Dazu gibt es einen speziellen musikalischen Schwerpunkt: Herbert Walser-Breuß wird dazu musikalische Grenz(klang)landschaften assoziieren. Der international bekannte der Trompeter ist seit 1995 Lehrbeauftragter am Vorarlberger Landeskonservatorium, leitet dort eine Trompetenklasse und unterrichtet darüber hinaus in den Bereichen Jazz- und Popularmusik, Improvisation, Alte Musik und Kammermusik.

Er konzertiert unter anderem regelmäßig mit Nikolaus Harnoncourts „Concentus Musicus Wien und ist Mitbegründer des Vorarlberger Barockorchesters „Concerto Stella Matutina”. Im einzigartigen Ambiente des ehemaligen Heustalls im Klostertal Museum verspricht sein Auftritt ein einmaliges Klangerlebnis zu werden.

Ausstellung „Nach Westen“

Die Ausstellung „Nach Westen. Geschichten von Auswanderungen aus dem Klostertal“ ist noch bis zum 26. September im Klostertal Museum zu sehen. In dieser wird die Bedeutung der saisonalen Migrationsbewegung aus dem Klostertal Richtung Schweiz, Frankreich und Saarland thematisiert. Bis ins 19. Jahrhundert spielte diese für das Wirtschaftsleben eine wichtige Rolle. In nicht wenigen Fällen wurden aus saisonalen Auswanderungen auch dauerhafte Ansiedelungen im Ausland. Viele Nachkommen von Klostertalern leben heute aus diesem Grund in den genannten Regionen.

Öffnungszeiten: Mittwoch und Sonntag, 14.00 bis 17.00 Uhr