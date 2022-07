"Mietnomaden": Amann nimmt Vermieter in Pflicht

Im Falle der Wohnungsräumung in Hohenems hätte sich Sozialstadtrat Bernhard Amann eine Kontaktaufnahme mit dem Amt erwartet.

Der auf VOL.AT erschienene Bericht samt dramatischem Video einer Wohnungsräumung in Hohenems schlägt weiter Wellen. Nach sieben Monaten, in denen weder Miete noch Betriebskosten bezahlt und mehrere Schreiben sowie ein Räumungsbescheid ignoriert wurden, zogen die Eigentümer einen Schlussstrich und setzten, unter Aufsicht der Polizei, eine Familie auf die Straße. Die Mutter sah in dem Vorgehen eine vorsätzliche Beschädigung ihres Eigentums und sich und ihre Kinder in der Opferrolle, da man sie nie kontaktiert habe.