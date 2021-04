Mieten und Kaufen auf der Sonnenterasse von Satteins

In der Jagdberggemeinde entsteht bis Frühjahr 2022 eine kombinierte Wohnanlage

Satteins . „Die Bewerberliste für eine leistbare Wohnung in der Gemeinde ist lang, wohl so lang wie auch in vergleichbaren Kommunen“, blickt der Satteinser Bürgermeister Gert Mayer der Realität entgegen. Mit dem Bau der neuen Anlage „Viola“ in der gleichnamigen Straße oberhalb der Rönserstraße L54, schaffe man es nun laut dem Gemeindeoberhaupt einem guten Teil der Bewerber zum passenden Wohnraum zu verhelfen.

Tatsächlich errichtet aktuell die börsennotierte UBM Development AG mit Hauptsitz in Wien, ein großzügig angelegtes Wohnprojekt in bester Satteinser Terassensonnenlage. An sich ist das Unternehmen, dessen Abkürzung im Übrigen auf die Gründergesellschaft die Union Baumaterialen Gesellschaft aus dem Jahr 1873 zurück geht, bekannt für die Entwicklung von Immobilienprojekten in den diversen europäischen Metropolen bekannt, für Satteins wurde nun aber eine eigene GmbH gegründet. Besonders ist des Weiteren die geplante Mischstruktur der „Viola“. Auf dem rund 4500 Quadratmeter großen Grundstück werden insgesamt vier Komplexe mit insgesamt 38 Wohnungen, unterteilt in vier Gebäude errichtet. Zwei Komplexe oder 17 Wohnungen gehen in den freien Verkauf, 21 Wohnungen sind in Zusammenarbeit mit der Wohnbauselbsthilfe als Mietkaufwohnungen ausgelegt und können von der Gemeinde Satteins vergeben werden. Geplant wurde der Komplex von der Montafoner Architektur GmbH Lang Vonier, als ausführender Generalunternehmer fungiert die I+R Schertler GmbH aus Lauterach.