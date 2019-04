Microsoft stellt laufwerklose Xbox vor

Microsoft bringt eine neue Konsole auf den Markt, die komplett auf ein Laufwerk für DVDs oder Blu-rays verzichtet - die "Xbox One S All-Digital Edition".

Wie “Bild.de” berichtet, will Microsoft die Konsole bereits am 7. Mai veröffentlichen. Die Konsole soll keine Laufwerk-Slots besitzen und so jene Zielgruppe von Gamern ansprechen, die Spiele lieber virtuell auf einer Festplatte speichern, als das tatsächliche Spiel in der Hand zu halten. 230 Euro soll das gute Stück kosten.