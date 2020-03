Michael Ritter: Vorarlberger freut sich über Michelin-Stern

Der Guide Michelin zeichnete das Restaurant "SEO Küchenhandwerk" im "SeeVital Hotel" in Langenargen am Bodensee mit einem Stern aus. Geführt wird das erstklassige Haus vom Vorarlberger Gastronomen Michael Ritter.

Michael Ritter war bis Ende 2014 Pächter des Restaurants "Verwalter" in Dornbirn, ehe er nach zehn Jahren eine neue Herausforderung suchte und weiterzog. Nur ein paar Kilometer nach der Vorarlberger Grenze fand der Dornbirner sein neues berufliches Glück. Der Vorarlberger führt in Langenargen das "SeeVital Hotel Schiff" zu dem auch das Restaurant "SEO Küchenhandwerk" gehört.

Exzellenz

In der Küche des 2019 eröffneten Restaurants "SEO Küchenhandwerk" zeichnet der österreichische Küchenchef Roland Pieber verantwortlich. Exzellenz wird hier großgeschrieben. In dem Lokal wird an nur vier Tischen viermal pro Woche ein exklusives achtgängiges Menü serviert.