Michael KÃ¶hlmeier und Konrad Paul Liessmann "Die ErwÃ¤hlten"

Über Eliten wird wieder gesprochen am Sonngag, 29. September 2019 Beginn 19 Uhr. Was aber bedeutet es zu glauben, in einer besonderen Weise erwählt zu sein? Und wie kommt man überhaupt in den vielleicht zweifelhaften Genuss, solch einer erlesenen Schar anzugehören?

Und was geschieht, wenn man sich den damit verbundenen Erwartungen einfach auch einmal verweigert? Und welche Kritik an den Eliten ist legitim - die von links, die von rechts, die von unten, die von oben?

Anhand von Erzählungen, Legenden und Märchen demonstrieren Michael Köhlmeier und Konrad Paul Liessmann in einem philosophisch-mythologischen Dialog die historische Tiefe, aber auch die Aktualität und Brisanz dieser Fragen.