Michael Ballack: Rührender Post für verstorbenen Sohn

Am ersten Todestag von Emilio (†18) gedachte Michael Ballack seinem geliebten Sohn mit einem emotionalen Instagram-Posting.

Rührende Worte für toten Sohn

"Mein liebenswürdiger Engel, ich erinnere mich an dein Lachen, dein Glück und deine Freude ... Ich erinnere mich an dein Licht ... mit viel Liebe und vielen Emotionen werde ich heute dafür beten, dass deine Seele in Frieden ruht", schrieb der 45-Jährige am Freitag auf Englisch zu einem Foto seines Sohnes. "Ich halte dich fest an meinem Herzen."