Michael aus Lauterach erlebte das Erdbeben von Lombok mit

Immer noch bebt die Erde auf der indonesischen Insel Lombok, hunderte Menschen verloren ihr Leben, hunderttausende sind obdachlos. Michael aus Lauterach und seine Partnerin haben die Katastrophe aus nächster Nähe miterlebt.

Michael war mit seiner Partnerin auf Rundreise in Indonesien, ausklingen lassen wollten sie die zweiwöchige Reise auf Lombok. Am Sonntagabend waren die beiden Vorarlberger gerade in ihrem Hotelzimmer, als sie vom Erdbeben überrascht wurden. Im Interview erzählt Michael, wie sie die darauffolgenden Momente erlebt haben.