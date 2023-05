Mia Luz und Freunde am 17. Mai

Ein neuer Frühling, ein neues Projekt, mit neuer Musik und das ganz anders als gehabt, denn der frische Wind hatte seine Wirkung und das erfreut enorm!

Das Konzert findet morgen, am Mittwoch, den 17. Mai um 19.00 Uhr in der Burgruine Blumenegg, Thüringerberg, statt .

Wir dürfen uns freuen auf ein interaktives Konzert, mit neuen Liedern, Klängen und vielen Stimmen die man am ehesten der Weltmusik- und der Soundhealingszene zuordnen könnte. Die Lieder tragen eine Botschaft über den aktuell stattfindenden inneren Wandel in sich, was heute kein Geheimnis mehr ist, sondern jeden einzelnen direkt betrifft.



Wer sich mit Mia Luz und ihren Freunden auf eine gemeinsame klangvolle und berührende Reise begeben möchte, der ist am 17. Mai 2023 genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort!