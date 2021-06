MGT Mayer Glastechnik will gesamten Firmenstammsitz verkaufen

Das Unternehmen hat die Betriebsliegenschaft mit 9.000 Quadratmeter Nutzflächen über einen Makler zum Verkauf angeboten - Hintergrund ist die Suche nach einem neuen Stammsitz.

Eine angebotene Firmenimmobilie beim Immobilien-Makler Reinhard Götze (RE/MAX Immowest) hat in Vorarlbergs Wirtschaftsbranche die Gerüchteküche angeheizt. Denn zum Kauf angeboten wird nichts Geringeres als die gesamte Betriebsliegenschaft von MGT Mayer Glastechnik GmbH in Feldkirch. Das Unternehmen mit etwa 145 Mitarbeitern in Vorarlberg hat dort seit über 35 Jahren seinen Sitz. Die Liegenschaft verfügt über 9.000 Quadratmeter Produktions- sowie Lager- und Büroflächen. Über den Kaufpreis werden in der Anzeige keine Angaben gemacht. Branchenkenner gehen von einem knapp zweistelligen Millionen-Euro-Betrag aus.