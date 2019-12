Mexikos berühmte Kussgasse

Dieser Ort ist besonders für Paare und Verliebte: In der bunten Stadt Guanajuato werden Kuss-Rekorde aufgestellt.

Guanajuato ist eine Stadt in Zentralmexiko mit zirka 184.239 Einwohnern. Eine bunte Stadt mit vielen kleinen Geschichten. Eine Geschichte davon ist die berühmte Kussgasse "Callejón del Beso": Dieser Ort ist besonders für Paare und Verliebte ein "Must to have auf der Reiseliste, denn nach einer Liebeslegende müssen sich die Verliebten hier über einen Balkon oder in der Gasse küssen. Dies soll, der Legende nach, 7 Jahre Glück für die Beziehung bringen. Die Architektur dieser Gasse verhalf in früheren Zeiten einem Liebespaar zu zahlreichen heimlichen Treffen über die Balkone die nur 70 cm voneinander entfernt liegen. So konnten sich die Verliebten hier ohne das Haus zu verlassen heimlich treffen und küssen. Jetzt steht man Schlange vor der Gasse um schnell noch ein paar Liebkosungen auszutauschen. Im wahrsten Sinne des Wortes ein wirklich liebevoller Ort!