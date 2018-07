Meusburger Gruppe übernimmt Segoni

Die Meusburger Gruppe hat den Berliner Software-Spezialisten Segoni übernommen.

Segoni, Marktführer im Bereich ERP/PPS-Software für mittelständische Unternehmen im DACH-Raum, wird als eigenständiges Unternehmen weitergeführt. Die Meusburger Gruppe will laut Aussendung “nachhaltig in die Weiterentwicklung der Software” investieren.

Ziel sei es, die Kunden und deren Abläufe noch besser zu verstehen, um in weiterer Folge gemeinsam Prozesse zu optimieren. Neben der Managementmethode WBI (Wissen besser integrieren) sollen die Kunden der Meusburger Gruppe durch die Übernahme von Segoni zukünftig auch in den Bereichen ERP (Enterprise Resource Planning) und PPS (Produktionsplanungs- und Steuerungssystem) beim digitalen Wandel umfassend unterstützt werden.

Weiterentwicklung der Segoni-Software

Segoni agiert in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Bereich ERP/PPS-Software für mittelständische Unternehmen. Kunden sind Produktionsunternehmen mit individueller Fertigungsstruktur aus den Bereichen Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau. Segoni biete dabei Lösungen zur effizienten Unternehmenssteuerung an, so Meusburger via Aussendung. Das “genau auf die Anforderungen der Betriebe abgestimmte Produkt- und Dienstleistungsangebot” beinhalte alles rund um Planung, Kalkulation, Termin- und Kapazitätsplanung, Einkaufs- und Lagerwirtschaft sowie Verrechnung.