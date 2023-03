Meterhohe Türme mit tausenden Bausteinen erstellt

Die MINT-Veranstaltung "BIOBLO" in Muntlix und Götzis war ein Renner und hunderte Kinder spielten stundenlang.

ZWISCHENWASSER. In sieben verschiedenen Räumlichkeiten in der Region Kummenberg und im Raum Vorderland veranstaltet die MINT Region Vorderland/am Kumma und den betreffenden Bibliotheken dieser Austragungsorte in den nächsten Tagen eine BIOBLO-Werkstatt mit Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren plus den Eltern. Schon nach den beiden Events in der Bibliothek Götzis und im Frödischsaal Zwischenwasser in der Bücherei Muntlix entwickelt sich diese Neuheit auf dem Spielesektor zu einem wahren Publikumsmagnet und neuen Renner der Spieleszene. Die Lego-Bausteine sind zwar noch immer weltweit die Nummer eins auf dem Spielesektor, aber es hält eine neue Art von Spielen in Vorarlberg Einzug. Das Quartett MINT-Koordinator Norbert Preg, HTL Rankweil Direktorin Judith Zeiner-Mohr, VS Laterns Direktorin Brigitte Beck und Pädagoge Marco Kob hatten die zündende Idee für Kinder und Jugendliche kurz vor dem Frühjahrsstart noch unter Dach in Räumen das Spielen mit modernsten Bausteinen mit den Maßen von 48x24x8 schmackhaft zu machen. „Der Sinn und Zweck wurde sogar übertroffen und ist jetzt schon ein Megaerfolg“, sagt MINT-Koordinator Norbert Preg. Während die junge Generation problemlos über Smartphone wischt und zommt, bleiben manche motorische Fähigkeiten zusehends auf der Strecke. Dieser neuer Trend mit Bausteinen nimmt nun in naher Zukunft bei den Kids aber eine wichtige Rolle ein. Die Bibliothek Götzis und die Bücherei Muntlix platzte aus allen Nähten. Mehrere hundert Kinder hatten eine Menge an Spaß und Freude um meterhohe Türme zu bauen, sonstige diverse Kunststücke in Form von Autobahnen, riesige Figuren oder massive Wände mit viel Eifer, teilweise oder vielfach meistens mit den Eltern herzustellen. Der Vielfältigkeit und Fantasie an Kunstwerken der blutjungen Kids sind bei den Bausteinen keine Grenzen gesetzt. Europaweit spielen bereits über 200.000 Kinder mit Bioblo. Bioblo-Bausteine sehen dank ihrer durchbrochenen Wabenform ganz anders aus als „normale“ Bauklötze und bringen dadurch frischen Wind, pädagogischen Mehrwert und jede Menge Spaß ins Kinderzimmer. Die neuen Bausteine sind leicht, aber dennoch stabil, sodass sie den Kindern auch bei täglicher Beanspruchung für viele Jahre Freude bereiten. Die Wabenform der Steine macht sie absolut einzigartig, eröffnet tolle neue Möglichkeiten und beflügelt die Fantasie von Jung und Alt. Die Bausteine werden aus natürlichen und wiederverwertete Materialien wie Holzspäne von heimischen Nadelbäumen sowie Recycling Kunststoff hergestellt.VN-TK