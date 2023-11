Metaller-KV: Gewerkschaften drohen ab Dienstag mit "massiven Streiks"

Das Tauziehen um den Kollektivvertrag 2024 für die Metalltechnische Industrie geht nächsten Montag in die sechste Runde.

"Größte Arbeitsniederlegung seit langer Zeit"

Für die Gewerkschaften ist die Verhandlungsrunde am Montag "die letzte Möglichkeit, um massive Streiks noch abzuwenden und einen Abschluss zu erzielen", so die Drohung. "Kein Abschluss am Montag wird zu den größten Arbeitsniederlegungen seit langer Zeit führen", erklärten die Chefverhandler der Arbeitnehmer, Reinhold Binder und Karl Dürtscher.