Metall-Kollektivvertrag Verhandlungen in zweiter Runde

Die Verhandlungen für den Kollektivvertrag (KV) der Metalltechnischen Industrie gehen in die zweite Runde, und die Gewerkschaften sind gespannt auf das erwartete Angebot der Arbeitgeber

Die Arbeitnehmervertreter sind fest entschlossen, in dieser Runde des Kollektivvertragsverhandlungen bedeutende Fortschritte zu erzielen. Die Forderung nach einer Erhöhung von 11,6 Prozent wird von der Gewerkschaft verteidigt, da die Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie in den letzten Jahren einen spürbaren Beitrag zum Wachstum des Sektors geleistet haben. Sie argumentieren, dass es an der Zeit ist, die Arbeitnehmer angemessen zu belohnen und sicherzustellen, dass sie von der wirtschaftlichen Prosperität profitieren.