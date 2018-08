Messner zu Doppelpass für Südtiroler: "Österreicher geht es nur um Wählerstimmen"

Rom/Wien. Geht es nach dem Südtiroler Extrembergsteiger Reinhold Messner, sollten auch die Trentiner den Doppelpass erhalten, falls dieser den deutsch- und ladinischsprachigen Südtirolern gewährt werden sollte.

Extrembergsteiger Reinhold Messner übt Kritik an den Plänen für einen Doppelpass für Südtiroler. Zudem fordert er, dass die Trentiner von dem Angebot nicht ausgeschlossen werden dürften. “Die Trentiner haben ihre Heimat verteidigt, die bis 1918 zum habsburgischen Reich gehörte”, sagte Messner laut Medienangaben vom Montag. “Wir wollen keinen weiteren Streit, weil jemand die Idee hat, einer oder zwei Sprachgruppen den Doppelpass zu gewähren”, sagte Messner. Man solle zwischen Trentino und Südtirol keinen Unterschied machen. Er selber habe keinen Bedarf an einem Doppelpass. “Ich brauche ihn nicht. Ich bin zufrieden mit dem Pass, den ich habe”, so Messner. In Zukunft hoffe er auf die Einführung eines europäischen Passes für seine Kinder.